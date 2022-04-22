"В прошлом году Россия поставила в Европу 150-155 млрд кубов газа, и в тех странах, куда тянется российская труба, СПГ-мощностей для приема свободного было на 70 миллиардов кубов. То есть, все просто не влезет в СПГ-терминал", — подытожил он.