"В прошлом году Россия поставила в Европу 150-155 млрд кубов газа, и в тех странах, куда тянется российская труба, СПГ-мощностей для приема свободного было на 70 миллиардов кубов. То есть, все просто не влезет в СПГ-терминал", — подытожил он.
Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
Военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные два триллиона долларов, по объему расходов на оборону Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Индии и Великобритании, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран - участниц союза.
Глава комиссии по иностранным делам верхней палаты (Сената) итальянского парламента Вито Петрочелли подвергся критике за выделение буквы Z в поздравлении с праздником освобождения от фашизма и нацизма, которое в Италии отмечают 25 апреля.