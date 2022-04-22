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Аналитик Юшков: первыми от газа из России смогут отказаться Испания и Португалия

Экономика Германии больше всего зависит от российского газа среди всех стран Европы, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
ПРАЙМ
Экономика Германии сильнее всех в Евросоюзе зависит от поставок газа из России.
Телеканал 360°
Помимо России, по трубе сырье в страну поставляют еще Норвегия и Нидерланды.
ПРАЙМ
"В прошлом году Россия поставила в Европу 150-155 млрд кубов газа, и в тех странах, куда тянется российская труба, СПГ-мощностей для приема свободного было на 70 миллиардов кубов. То есть, все просто не влезет в СПГ-терминал", — подытожил он.
ПРАЙМ

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