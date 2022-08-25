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Аналитик Юшков оценил потери ЕС в случае остановки «Северного потока» на долгое время

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков раскрыл потери Европы от временной остановки газопровода «Северный поток» в беседе с агентством «Прайм
».
Lenta.ru
Для сравнения, в сутки Германия потребляет в среднем 250 млн кубов газа.
ПРАЙМ
Ежесуточно по трубопроводу прокачивается около 33 млн кубометров.
ПРАЙМ
Однако в случае, если прокачку газа остановят на более длительный срок, то цены на газ могут в один момент непредсказуемо вырасти.
Lenta.ru

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Аналитик Юшков оценил потери ЕС в случае остановки «Северного потока» на долгое время
Lenta.ru19:07
Аналитик Юшков: по «Северному потоку» прокачивается около 33 млн кубометров газа в сутки
News.ru18:37
Аналитик подсчитал потери Европы от остановки «Северного потока»
Московский Комсомолец18:32
Аналитик Юшков: за сутки по «Северному потоку» прокачивается около 33 млн кубометров газа
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Эксперт Юшков: за три дня остановки «Северного потока» ЕС потеряет около 100 миллионов кубов газа
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