Lenta.ruАналитик Юшков оценил потери ЕС в случае остановки «Северного потока» на долгое времяВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков раскрыл потери Европы от временной остановки газопровода «Северный поток» в беседе с агентством «Прайм».Lenta.ruДля сравнения, в сутки Германия потребляет в среднем 250 млн кубов газа.ПРАЙМЕжесуточно по трубопроводу прокачивается около 33 млн кубометров.ПРАЙМОднако в случае, если прокачку газа остановят на более длительный срок, то цены на газ могут в один момент непредсказуемо вырасти.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Юшков оценил потери ЕС в случае остановки «Северного потока» на долгое времяLenta.ru19:07Аналитик Юшков: по «Северному потоку» прокачивается около 33 млн кубометров газа в суткиNews.ru18:37Аналитик подсчитал потери Европы от остановки «Северного потока»Московский Комсомолец18:32Аналитик Юшков: за сутки по «Северному потоку» прокачивается около 33 млн кубометров газаРИА Новости18:15Эксперт Юшков: за три дня остановки «Северного потока» ЕС потеряет около 100 миллионов кубов газаПРАЙМ18:01Показать ещёОценить6Поделиться