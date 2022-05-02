Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT прокомментировал планы Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".
Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной и благодаря этому увеличить максимальную сумму кредита до 15-30 млн рублей в зависимости от региона.