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Аналитик Юшков прокомментировал намерения ЕС прекратить закупки российских энергоносителей

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT прокомментировал планы Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов.
Экономика сегодня
Страны ЕС могут ввести эмбарго на поставки нефти из РФ уже на следующей неделе, пишет американское издание The New York Times.
NewInform
Брюссель может начать отказываться от нефти из России уже в мае.
Политика Сегодня
Мечтам Европы об энергетической независимости от России не суждено сбыться.
ФАН

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Аналитик Юшков объяснил безвыходной ситуацией планы ЕС отказаться от импорта угля из РФ
Life.ru06:31
Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС отказаться от импорта российских нефти и угля
RT на русском03:55
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Аналитик Юшков: страны Европы надеются, что запрет на импорт угля из РФ можно будет не применять
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Аналитик Юшков высказался о запрете импорта российских энергоносителей в ЕС
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Аналитик ФНЭБ считает, что в Европе надеются на обход запрета на импорт угля из России
Газета.Ru05:10
Аналитик Юшков прокомментировал намерения ЕС прекратить закупки российских энергоносителей
Экономика сегодня05:23
Аналитик Юшков оценил планы Евросоюза отказаться от импорта российских нефти и угля
Общественная служба новостей04:16

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Хоккеист нижнекамского клуба «Реактор» погиб в боях на Украине

Бывший защитник хоккейного клуба «Реактор» из Нижнекамска Сергей Патраков погиб в ходе военной спецоперации России на Украине.
Казанский репортервчера в 14:14

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Ранее стало известно, что финская проектная компания Fennovoima заявила о расторжении контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.
Lenta.ru06:35

Минобороны России сообщило о сбитом в районе Славянска украинском истребителе МиГ-29

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РИА Новости04:43

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Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Lenta.ru04:56

ZDF: Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России

Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России.
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Белгородский губернатор Гладков объяснил ночные взрывы в регионе работой авиации России

В ночь на 2 мая Гладков сообщил о том, что слышал два сильных взрыва, которые произошли в регионе.
Lenta.ru04:30

Глава МИД России Лавров заявил, что военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая

В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".
РИА Новостивчера в 15:35

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C территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе за два дня вышли более сотни человек, сообщили журналистам в Минобороны.
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Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной

Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной и благодаря этому увеличить максимальную сумму кредита до 15-30 млн рублей в зависимости от региона.
ТАСС06:26

Iltalehti: президент Финляндии Ниинисте объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники.
РИА Новости05:31