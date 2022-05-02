Худрук театра отметил, что уже после этого случая он был намерен прекратить сотрудничество с артистом, "поскольку убежден, что на сцене Михайловского театра халтурщикам не место", и только по просьбе зрителей Васильеву дали еще один шанс, "но он его не использовал".