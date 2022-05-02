Будьте в Плюсе

Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС отказаться от импорта российских нефти и угля

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти.
RT на русском
Страны ЕС могут ввести эмбарго на поставки нефти из РФ уже на следующей неделе, пишет американское издание The New York Times.
NewInform
Игорь Юшков в беседе с RT
 отметил, что еще в апреле Европа согласовала запрет на импорт угля из России.
Аргументы недели
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщил, что Европа прекратит закупки российского угля летом, а до конца года европейские страны будут отказываться и от российской нефти.
Экономика сегодня

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Аналитик Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти
RT на русском14:47
Аналитик Юшков высказался о запрете импорта российских энергоносителей в ЕС
ФАН05:18
Аналитик Юшков прокомментировал намерения ЕС прекратить закупки российских энергоносителей
Экономика сегодня05:23
Аналитик Юшков объяснил безвыходной ситуацией планы ЕС отказаться от импорта угля из РФ
Life.ru06:31
Аналитик ФНЭБ считает, что в Европе надеются на обход запрета на импорт угля из России
Газета.Ru05:10
Аналитик Юшков: страны Европы надеются, что запрет на импорт угля из РФ можно будет не применять
Аргументы недели04:40
Аналитик Юшков оценил планы Евросоюза отказаться от импорта российских нефти и угля
Общественная служба новостей04:16

Интересное

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Три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2 уничтожены средствами ПВО РФ в течение дня в районе острова Змеиный.
ТАСС12:33

«112»: в центре Москвы мужчина метнул коктейль Молотова в автозак Росгвардии

В центре Москвы мужчина метнул коктейль Молотова в автозак Росгвардии. Об этом сообщается в Telegram-канале «112» в понедельник, 2 мая.
Lenta.ru13:09

Французский министр Помпили: страны ЕС хотят продолжать платить за российский газ в евро

Страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
РИА Новости09:07

Hubble следит за 25 горячими Юпитерами, чтобы узнать об их атмосферах

Квентин Чангеат, ведущий автор исследования 25 исследованных планет относились к типу горячих Юпитеров, что означает, что они размером примерно с эту планету и вращаются очень близко к своим родительским звездам.
ITZine.ru30 апреля в 15:01

Росгвардия обеспечила уничтожение танковой группы и складов ВСУ в Харьковской области

"Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.
ТАСС04:38

Межевич заявил, что квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились

Межевич заявил, что квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились. Об этом сообщает solenka.info со ссылкой на ФАН.
Solenka.info12:02

Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не отменят без согласия с Киевом

По словам канцлера ФРГ, санкции против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой.
Lenta.ru14:21

В районе «Азовстали» возобновились выстрелы и разрывы снарядов

Представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики рассказал РИА "Новости", что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе украинской стороной был сорван режим тишины и военным ДНР пришлось "принимать ответные действия".
Газета.Ru13:32

Кехман сообщил о прекращении сотрудничества Михайловского театра с Иваном Васильевым

Худрук театра отметил, что уже после этого случая он был намерен прекратить сотрудничество с артистом, "поскольку убежден, что на сцене Михайловского театра халтурщикам не место", и только по просьбе зрителей Васильеву дали еще один шанс, "но он его не использовал".
ТАСС10:21

Министр культуры Приморья Бронникова выступила против концерта Лободы во Владивостоке

По словам Бронниковой, многие местные жители выступают против ее концерта.
Телеканал 360°07:42