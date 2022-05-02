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Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС отказаться от импорта российских нефти и угля

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT прокомментировал планы Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов.
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Финансовый эксперт Игорь Юшков оценил заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о планах ЕС с 10 августа отказаться от угля, а до конца года — от нефти из РФ.
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Рассматриваемый Евросоюзом скорый запрет на импорт российского угля можно воспринимать как безвыходную ситуацию Запада.
Секрет фирмы
Игорь Юшков в беседе с RT
 отметил, что еще в апреле Европа согласовала запрет на импорт угля из России.
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Аналитик Юшков объяснил безвыходной ситуацией планы ЕС отказаться от импорта угля из РФ
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Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС отказаться от импорта российских нефти и угля
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