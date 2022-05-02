Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT прокомментировал планы Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов.
Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны европейских партнеров, которые ждут от Америки более серьезной помощи Киеву, заявил в комментарии Global Times доцент Китайского народного университета Дяо Дамин.