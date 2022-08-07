Заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил в пятницу, что поселок Пески перешел под контроль союзных войск.
В Чехии мелкие предприниматели столкнулись с финансовыми проблемами из-за роста тарифов на электроэнергию и повышения цен на муку, признался в интервью Seznam Zprávy владелец производителя карандашей и канцелярских товаров Koh-i-Noor Hardtmuth Властислав Бржиза.
На территории Украины впервые найдены обломки управляемого устройства — авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM) американского производства, которая применяется для поражения радиолокационных систем (РЛС).