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Аналитик Юшков прокомментировал статью WSJ о грядущей борьбе ЕС и Азии за российский газ

Европейские страны и Азия действительно развязали борьбу за российский сжиженный природный газ.
Экономика сегодня
5 августа Совет Евросоюза заявил , что страны объединения договорились уменьшить потребление газа на 15% к зиме 2022 года.
Секрет фирмы
Авторы статьи предположили, что в Европе ситуация с газом будет ухудшаться с приближением зимы.
RT на русском
Однако сейчас газ направлен на европейский рынок.
Экономика сегодня

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В России подтвердили борьбу Европы и Азии за сжиженный газ
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Аналитик Юшков прокомментировал сообщения СМИ о борьбе между Азией и ЕС за российский газ
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