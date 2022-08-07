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Аналитик Юшков прокомментировал статью WSJ о грядущей борьбе ЕС и Азии за российский газ

Евросоюзу придется вступить в борьбу со странами Азии не только за российский сжиженный природный газ, но и за мировой.
Политическая Экспертиза
Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков дал интервью Russia Today.
Yakutsk.ru
Авторы статьи предположили, что в Европе ситуация с газом будет ухудшаться с приближением зимы.
RT на русском
Однако сейчас газ направлен на европейский рынок.
Экономика сегодня

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Аналитик Юшков подтвердил информацию WSJ о борьбе Европы и Азии за российский газ
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