Lenta.ruАналитик Юшков прокомментировал статью WSJ о грядущей борьбе ЕС и Азии за российский газЕвросоюзу придется вступить в борьбу со странами Азии не только за российский сжиженный природный газ, но и за мировой.Политическая ЭкспертизаЭксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков дал интервью Russia Today.Yakutsk.ruАвторы статьи предположили, что в Европе ситуация с газом будет ухудшаться с приближением зимы.RT на русскомОднако сейчас газ направлен на европейский рынок.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаФАНRT на русскомЭкономика сегодняИзвестияИА Красная ВеснаYakutsk.ruПолитика СегодняПолитРоссияПодробнее о событииАналитик Юшков подтвердил информацию WSJ о борьбе Европы и Азии за российский газЭкономика сегодня06:02Аналитик Юшков прокомментировал сообщения СМИ о борьбе между Азией и ЕС за российский газRT на русском03:33Самое цитируемоеЭксперт оценил шансы Азии победить Европу в борьбе за российский газВзгляд.ру06:55Аналитик Юшков прокомментировал статью WSJ о грядущей борьбе ЕС и Азии за российский газLenta.ru06:16В России подтвердили борьбу Европы и Азии за сжиженный газСекрет фирмы08:54Аналитик Юшков оценил данные СМИ о борьбе между Азией и ЕС за российский газИзвестия04:52Энергоэксперт Юшков напомнил о «ценовом арбитраже» в споре Европы и Азии за газФАН05:20Показать ещёОценить88Поделиться