News.ruАналитик Юшков: в случае отказа ФРГ от российской нефти энергетический рынок перестроитсяВ случае отказа Германии от российской нефти энергетический рынок перестроится, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков изданию Lenta.ru.News.ruГермания может воплотить в жизнь план отказа от российской нефти к концу 2022 году, о чем рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.Lenta.ruОднако, по мнению Игоря Юшкова, из-за введения санкций против поставок углеводородов из России есть вероятность кризиса на газовом рынке.Lenta.ru23 марта президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер по переводу расчетов за продажу природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли.Lenta.ruЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейLife.ruПодробнее о событииАналитик Юшков: при отказе ФРГ от нефти из РФ рынки перераспределятсяBanki Loans05:37Аналитик Юшков назвал последствия отказа Германии от российской нефтиОбщественная служба новостей05:25Эксперт Юшков рассказал, чем грозит Германии отказ от импорта российской нефтиLife.ru05:07Эксперт Юшков: отказ Германии от импорта нефти из РФ возможен только в случае перераспределения рынка сбытаИзвестия05:09Аналитик Юшков: в случае отказа ФРГ от российской нефти энергетический рынок перестроитсяNews.ru05:02Аналитик Юшков: при отказе Германии от российской нефти рынки перераспределятсяLenta.ru04:31Показать ещёОценить13Поделиться