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Аналитик Юшков: в случае отказа ФРГ от российской нефти энергетический рынок перестроится

В случае отказа Германии от российской нефти энергетический рынок перестроится, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков изданию Lenta.ru.
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Германия может воплотить в жизнь план отказа от российской нефти к концу 2022 году, о чем рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Однако, по мнению Игоря Юшкова, из-за введения санкций против поставок углеводородов из России есть вероятность кризиса на газовом рынке.
Lenta.ru
23 марта президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер по переводу расчетов за продажу природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли.
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