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Аналитик Юшков: за сутки по «Северному потоку» прокачивается около 33 млн кубометров газа

Ежесуточно по трубопроводу прокачивается около 33 млн кубометров.
ПРАЙМ
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков раскрыл потери Европы от временной остановки газопровода «Северный поток» в беседе с агентством «Прайм
».
Lenta.ru
Общие потери европейцев от трехдневной плановой приостановки "Северного потока" на первый взгляд невелики.
ПРАЙМ
Даже если сейчас будут решены все проблемы с турбинами и "Северный поток" заработает на полную мощность, зимой "Газпром" будет продавать много дорогого газа.
РИА Новости

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