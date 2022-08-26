Агентству "Прайм" завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что россияне перед выходом на пенсию могут отказаться от автоматического ее расчета.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает позицию президента США Джо Байдена относительно запрета на поставку вооружений Украине, которые могут быть использованы для ударов по территории России.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить в зале суда экс-мэра города Евгения Ройзмана, задержанного в среду по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.
Предсерийные экземпляры перспективных процессоров с увеличенным объемом кэш-памяти AMD Ryzen 7000X3D показали хорошие результаты производительности в тестах, 24 августа сообщает сетевое издание Wccftech.