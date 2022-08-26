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Аналитик Юшков: за три дня остановки «Северного потока-1» Европа потеряет «немного»

Потери Европы от трехдневного планового ремонта трубопровода "Северный поток-1" будут "невелики".
Газета.Ru
Ежесуточно по трубопроводу прокачивается около 33 млн кубометров.
ПРАЙМ
Для сравнения, в сутки Германия потребляет в среднем 250 млн кубов газа.
ПРАЙМ
Ведь нужно учитывать, что в ходе трёхдневной профилактики и тщательного осмотра у "Газпрома" могут возникнуть замечания к техническому состоянию единственной оставшейся в строю турбины.
Life.ru

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