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Аналитик Юшков: за три дня остановки «Северного потока» Европа потеряет «немного»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков раскрыл потери Европы от временной остановки газопровода «Северный поток» в беседе с агентством «Прайм
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Lenta.ru
Приостановка прокачки газа по трубопроводу «Северный поток», о которой объявили в «Газпроме», может обернуться для Европы гораздо более серьезными потерями, чем можно предположить первоначально.
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Для сравнения, в сутки Германия потребляет в среднем 250 млн кубов газа.
ПРАЙМ
Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
Life.ru

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