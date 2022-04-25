Lenta.ruАналитик Юшков заявил, что экономика Германии зависит от российского газа больше всех в ЕСВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал сильнее всех зависящую от российского газа страну Евросоюза (ЕС) в беседе с агентством «Прайм».Lenta.ruСреди всех стран региона именно ФРГ окажется в самой тяжелой ситуации, если Евросоюз решит наложить санкции на российский газ.ПРАЙМПомимо России, по трубе сырье в страну поставляют еще Норвегия и Нидерланды.ПРАЙМВторая страна является нетто-импортером газа и экспортирует очень небольшой объем по старым контрактам, заключенным во времена больших объемов собственной добычи.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияPrimaMedia.ruФАНЭкономика сегодняЦарьградТелеканал 360°Народные новостиПодробнее о событииАналитик Юшков заявил, что экономика Германии зависит от российского газа больше всех в ЕСLenta.ru20:48Эксперт Юшков: Германия не выживет без газа из РФ - весь объем идет по трубе, СПГ-терминалов нетПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Юшков назвал страны, которые первыми могут отказаться от российского газаПолитРоссия22 апреля в 05:06Аналитик Юшков: Германии фактически нечем заменить газ из Российской ФедерацииГазета.Ru19:10Эксперт назвал страну ЕС, которая не выживет без российского газаМосковский Комсомолец19:07Аналитик Юшков: Германии фактически нечем заменить газ из РоссииРИА Новости18:15Аналитик Юшков: Германия не выживет без российского газаФАН21:14Эксперт рассказал, кто в Европе сможет первым отказаться от газа из РоссииОреанда-Новости22 апреля в 01:10Показать ещёОценить69Поделиться