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Аналитик Юшков заявил, что экономика Германии зависит от российского газа больше всех в ЕС

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал сильнее всех зависящую от российского газа страну Евросоюза (ЕС) в беседе с агентством «Прайм
».
Lenta.ru
Среди всех стран региона именно ФРГ окажется в самой тяжелой ситуации, если Евросоюз решит наложить санкции на российский газ.
ПРАЙМ
Помимо России, по трубе сырье в страну поставляют еще Норвегия и Нидерланды.
ПРАЙМ
Вторая страна является нетто-импортером газа и экспортирует очень небольшой объем по старым контрактам, заключенным во времена больших объемов собственной добычи.
Lenta.ru

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Аналитик Юшков заявил, что экономика Германии зависит от российского газа больше всех в ЕС
Lenta.ru20:48
Эксперт Юшков: Германия не выживет без газа из РФ - весь объем идет по трубе, СПГ-терминалов нет
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