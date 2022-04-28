"Долларовое предложение (отразившееся на росте рубля в рамках последней недели) также формировал и налоговый период 25-28 апреля — месяц являющийся статистически высокодоходным по мере окончания "зимнего" сезона", добавил Жильников.
За последний месяц была отменена комиссия на покупку долларов в 12%, что частично вернуло спекулятивности валютному рынку, а также были расширены сроки реализации экспортной выручки с 3-х дней до 60-ти.
14 апреля помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных выплат.
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что около 600 тысяч человек в России, которые работали в зарубежных компаниях, сейчас в простое или под риском остаться без работы.