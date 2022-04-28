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Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей

В последние месяц рубль укрепляется к мировым валютам на фоне избытка доллара и евро при сравнительно невысоком спросе.
РИА Новости
"Долларовое предложение (отразившееся на росте рубля в рамках последней недели) также формировал и налоговый период 25-28 апреля — месяц являющийся статистически высокодоходным по мере окончания "зимнего" сезона", добавил Жильников.
ПРАЙМ
За последний месяц была отменена комиссия на покупку долларов в 12%, что частично вернуло спекулятивности валютному рынку, а также были расширены сроки реализации экспортной выручки с 3-х дней до 60-ти.
ПРАЙМ
Сценарий внутренней подстройки курса валют будет зависеть от ситуации в геополитической плоскости, сырьевых цен, общерыночного риск-аппетита.
Life.ru

Подробнее о событии

Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей
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