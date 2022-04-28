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Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей

В последние месяц рубль укрепляется к мировым валютам на фоне избытка доллара и евро при сравнительно невысоком спросе.
РИА Новости
Скорее всего, сальдо торгового баланса в мае начнёт сужаться на фоне восстановления импорта в страну, а также коррекции перегретых цен на рынке энергоносителей.
Life.ru
Спрос на рубль подогревал и налоговый период, который заканчивается 28 апреля — компании меняли валюту на рубли для совершения платежей.
РИА Новости
Сценарий внутренней подстройки курса валют будет зависеть от ситуации в геополитической плоскости, сырьевых цен, общерыночного риск-аппетита.
Life.ru

Подробнее о событии

Аналитик предсказал устремление доллара к отметке 75 рублей
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Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей
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Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей
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