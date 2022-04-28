РИА НовостиАналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублейВ последние месяц рубль укрепляется к мировым валютам на фоне избытка доллара и евро при сравнительно невысоком спросе.РИА НовостиСкорее всего, сальдо торгового баланса в мае начнёт сужаться на фоне восстановления импорта в страну, а также коррекции перегретых цен на рынке энергоносителей.Life.ruСпрос на рубль подогревал и налоговый период, который заканчивается 28 апреля — компании меняли валюту на рубли для совершения платежей.РИА НовостиСценарий внутренней подстройки курса валют будет зависеть от ситуации в геополитической плоскости, сырьевых цен, общерыночного риск-аппетита.Life.ruЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникГлавный региональныйПодробнее о событииАналитик предсказал устремление доллара к отметке 75 рублейКавказ Пост22:51Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублейПетербургский дневник22:47Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублейРИА Новости20:15Аналитик Жильников: возможен разворот курса доллараГлавный региональный21:23Финансовый аналитик Жильников предупредил о скором развороте курса рубляLife.ru21:03Аналитик Жильников предупредил о возможном развороте курса доллараОбщественная служба новостей20:39Аналитик заявил о возможном развороте курса доллара к рублюИА Красная Весна21:38Показать ещёОценить55Поделиться