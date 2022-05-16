Газета.RuАналитик Жильников порекомендовал россиянам конвертировать доллары в юаниГлавный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников в беседе с агентством "Прайм" рассказал о преимуществах покупки юаней на валютном рынке.Газета.RuВложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар.РИА Новости"Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар", — считает Жильников.ПРАЙМПлюсом юаня эксперт назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели у рубля, при этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности к Treasuries.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПетербургский дневникВечерняя МоскваKrasnodarMediaПодробнее о событииАналитик Жильников посоветовал россиянам конвертировать доллары в юаниОбщественная служба новостей21:51Эксперт Жильников: юань выгоднее доллара, поскольку на нем можно заработать большеПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Жильников порекомендовал россиянам конвертировать доллары в юаниГазета.Ru20:59Вкладывать деньги в юань вместо доллара посоветовали россиянамТелепорт20:17Аналитик Жильников предложил россиянам вкладывать деньги в юань вместо доллараВечерняя Москва19:47Эксперт Жильников посоветовал россиянам конвертировать доллары в юаниРИА Новости19:17Аналитик Жильников рекомендовал россиянам конвертировать доллары в юаниRT на русском20:31Показать ещёОценить21Поделиться