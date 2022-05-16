Будьте в Плюсе

Аналитик Жильников порекомендовал россиянам конвертировать доллары в юани

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников в беседе с агентством "Прайм
" рассказал о преимуществах покупки юаней на валютном рынке.
Газета.Ru
Вложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар.
РИА Новости
"Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар", — считает Жильников.
ПРАЙМ
Плюсом юаня эксперт назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели у рубля, при этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности к Treasuries.
РИА Новости

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Аналитик Жильников посоветовал россиянам конвертировать доллары в юани
Общественная служба новостей21:51
Эксперт Жильников: юань выгоднее доллара, поскольку на нем можно заработать больше
ПРАЙМ19:02
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