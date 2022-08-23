Будьте в Плюсе

Аналитик Жильников предупредил об ослаблении рубля до 70 осенью из-за бюджетного правила

Фундаментально сильных факторов к укреплению иностранной валюты нет.
ПРАЙМ
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Финмаркет
Вероятность укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в понедельник сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ ) Егор Жильников.
Финмаркет
Если в сентябре запустят бюджетное правило, рубль начнет ослабевать сначала до 65, а потом до 70 за доллар.
Экономика сегодня

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Аналитик Жильников предупредил об ослаблении рубля до 70 осенью из-за бюджетного правила
Газета.Ru00:07
Вероятность укрепления рубля на торгах в понедельник сохраняется - ПСБ
Финмаркетвчера в 02:15
Эксперт Жильников назвал точный курс доллара к концу сентября
Телепрограмма22:30
Аналитик Жильников заявил о возможном ослаблении рубля из-за новостей о бюджетном правиле
РИА Новости20:15
Аналитик Жильников: рубль толкают вниз спекулянты, на самом деле он должен укрепляться
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Аналитик Жильников допустил ослабление рубля после новостей о бюджетном правиле
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