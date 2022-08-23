Газета.RuАналитик Жильников предупредил об ослаблении рубля до 70 осенью из-за бюджетного правилаФундаментально сильных факторов к укреплению иностранной валюты нет.ПРАЙМНастоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.ФинмаркетВероятность укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в понедельник сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ ) Егор Жильников.ФинмаркетЕсли в сентябре запустят бюджетное правило, рубль начнет ослабевать сначала до 65, а потом до 70 за доллар.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииАналитик Жильников предупредил об ослаблении рубля до 70 осенью из-за бюджетного правилаГазета.Ru00:07Вероятность укрепления рубля на торгах в понедельник сохраняется - ПСБФинмаркетвчера в 02:15Эксперт Жильников назвал точный курс доллара к концу сентябряТелепрограмма22:30Аналитик Жильников заявил о возможном ослаблении рубля из-за новостей о бюджетном правилеРИА Новости20:15Аналитик Жильников: рубль толкают вниз спекулянты, на самом деле он должен укреплятьсяПРАЙМ20:03Аналитик Жильников допустил ослабление рубля после новостей о бюджетном правилеЭкономика сегодня00:03Показать ещёОценить16Поделиться