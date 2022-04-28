По словам представителя общественной организации «Внуки» Алены Березовской, которая находилась в гуманитарной колонне, обстрел произошел днем в среду, 28 апреля, когда добровольцы возвращались из Харьковской области.
Добровольно сложивший оружие командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук пожаловался на плохую подготовку, даже для украинской армии, служивших у него британцев.
«УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1979 года рождения, являющегося сторонником проукраинской националистической идеологии и причастного к публичным призывами к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.
14 апреля помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных выплат.