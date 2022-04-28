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Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей

В последние месяц рубль укрепляется к мировым валютам на фоне избытка доллара и евро при сравнительно невысоком спросе.
РИА Новости
Спрос на рубль подогревал и налоговый период, который заканчивается 28 апреля — компании меняли валюту на рубли для совершения платежей.
РИА Новости
Доллар оценивается в 72,88 рубля, евро – в 75,92 рубля.
Москва 24
Сценарий внутренней подстройки курса валют будет зависеть от ситуации в геополитической плоскости, сырьевых цен, общерыночного риск-аппетита.
Life.ru

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Аналитик Жильников: возможен разворот курса доллара
Главный региональный21:23
Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей
Петербургский дневник22:47
Аналитик заявил о возможном развороте курса доллара к рублю
ИА Красная Весна21:38
Аналитик предупредил о возможном увеличении курса доллара
Москва 2403:06
Финансовый аналитик Жильников предупредил о скором развороте курса рубля
Life.ru21:03
Аналитик Жильников предупредил о возможном развороте курса доллара
Общественная служба новостей20:39
Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей
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