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Аналитик Жильников: рубль может упасть до 60 за доллар, если взлетит ценовой риск

Сейчас давят на рубль, по словам собеседника агентства, не только геополитика, внешний фон динамики фондовых рынков США и цены на нефть.
РИА Новости
"Рассматривая цикличность после резких ослаблений рубля, мы видим, что коррекция происходила, в основном, без компенсирования всех потерь. Затяжные падения рубля сопровождаются в среднем двухнедельной коррекцией", — аргументировал эксперт.
РИА Новости
Один из долгоиграющих факторов обесценения рубля, отметил Жильников, инфляция.
РИА Новости
Пауэлла и растущие цены на баррель нефти Brent, которые обновили многолетние максимумы (на данный момент стоимость барреля более 84 долларов за баррель) из-за низких запасов сырья в развитых странах.
ПРАЙМ

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Аналитик Жильников: рубль упадёт до 60 за доллар при взлёте ценового риска
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В России оценили вероятность очередного обвала рубля
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Аналитик Жильников: рубль может упасть до 60 за доллар, если взлетит ценовой риск
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