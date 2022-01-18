Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT высказалась о принятии Госдумой во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.