"Рассматривая цикличность после резких ослаблений рубля, мы видим, что коррекция происходила, в основном, без компенсирования всех потерь. Затяжные падения рубля сопровождаются в среднем двухнедельной коррекцией", — аргументировал эксперт.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT высказалась о принятии Госдумой во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Компания Deep Sensing Algorithms из Финляндии получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, который может определить коронавирусную инфекцию в выдыхаемом человеком воздухе за 45 секунд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.