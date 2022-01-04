Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов отметил, что укреплению доллара будут способствовать высокие темпы роста экономики США, а также ожидание ужесточения монетарной политики ФРС.
Новая информация от источника в сети указывает на то, что Cyberpunk 2077 должен получить обновление Next-Gen в начале 2022 года, а недавний слух предполагает, что игра будет называться Samurai Edition.
Истинный христианин должен вакцинироваться от коронавируса из любви к ближнему, заявил руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.