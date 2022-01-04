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Аналитик Жильников: в 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам

В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, стремясь к индексу DXY на уровне 105 пунктов, рассказал агентству "Прайм
" главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы "Промсвязьбанка" Егор Жильников.
РИА Новости
Относительно курса доллара эксперт ориентируется на уровень 76,5 рубля на конец 2022 года, среднегодовое значение — 75,5 рубля.
Экономика сегодня
Давление на рубль будет оказывать геополитика, развитие ситуации с омикрон-штаммом COVID-19 и снижение цен на нефть.
Национальная служба новостей
Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов отметил, что укреплению доллара будут способствовать высокие темпы роста экономики США, а также ожидание ужесточения монетарной политики ФРС.
ФАН

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