Аналитик считает, что по причине высокого показателя средней прибыли индекса S&P500, находящегося сейчас на максимальном уровне со времён кризиса 2000-х годов, возможен существенный отток капиталов в более безопасные активы, включая наличные деньги.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где в то же время остановился украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Межрайонный суд в Бежецке (Тверская область) отказался смягчать наказание бывшему руководителю Коми Вячеславу Гайзеру, который в 2019 году был приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере ₽160 млн.
В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа.