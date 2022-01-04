Будьте в Плюсе

Аналитик Жильников: в 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам

В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, стремясь к индексу DXY на уровне 105 пунктов, рассказал агентству "Прайм
" главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы "Промсвязьбанка" Егор Жильников.
РИА Новости
Аналитик считает, что по причине высокого показателя средней прибыли индекса S&P500, находящегося сейчас на максимальном уровне со времён кризиса 2000-х годов, возможен существенный отток капиталов в более безопасные активы, включая наличные деньги.
АБН
"Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рубля на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рубля в среднем за год", — подчеркнул эксперт.
ПРАЙМ
Специалисты в сфере финансов ранее назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик рассказал, что будет с рублем и долларом в 2022 году
URA.Ru21:37
Аналитик Жильников ждет дальнейшего укрепления доллара в 2022 году
ПРАЙМ20:04
Самое цитируемое
Глобальная инфляция подтолкнет рост курса доллара в 2022 году
ФАН01:28
Аналитик Жильников: В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам
Телеканал 360°23:07
Аналитик Жильников: доллар продолжит укрепляться в 2022 году
Lenta.ru05:48
Аналитик Жильников: в 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам
РИА Новости20:15
Экономист назвал условие, при котором доллар не подорожает к рублю в 2022 году
Реальное времявчера в 02:00

Интересное

Актер Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру

Актер Павел Прилучный рассказал, что купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру.
Lenta.ru10:35

«Украинская правда»: Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где в то же время остановился украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
РИА Новости09:02

Суд отказался выпустить из колонии осужденного за мошенничество экс-главу Коми Гайзера

Межрайонный суд в Бежецке (Тверская область) отказался смягчать наказание бывшему руководителю Коми Вячеславу Гайзеру, который в 2019 году был приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере ₽160 млн.
РБК09:49

Роспотребнадзор: в России не выявили случаев заражения новым штаммом COVID-19 из Франции

В Роспотребнадзоре уточнили, что в России случаев инфицирования B.1.640.2 не выявили, ведомство держит ситуацию на контроле.
РИА Новости10:14

Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с дальностью хода 1000 километров

Компания Mercedes-Benz представила новый электрический концепт Vision EQXX.
Автоновости днявчера в 13:03

Правительственная комиссия пообещала митингующим на западе Казахстана снизить цену на газ

В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа.
РИА Новости08:33

Главы МИД стран НАТО проведут внеочередную встречу 7 января из-за ситуации вокруг Украины

В преддверии Совета Россия — НАТО, заседание которого намечено на 12 января в Брюсселе, пройдет встреча министров иностранных дел всех стран, входящих в Североатлантический альянс.
РБК07:26

Умер бывший кремлевский повар Виктор Беляев, готовивший для Путина и Ельцина

Повар Виктор Беляев с 1978 по 2008 год работал в комбинате питания «Кремлевский», став там генеральным директором.
Lenta.ru11:03

Директор Бородиной резко ответил Омарову, который обвинил экс-супругу в изменах

Директор Ксении Бородиной жестко проехался по Курбану Омарову. Лев Смольников возмущен, что экс-супруг телеведущей обвинил ее в изменах.
Радио Комсомольская правда07:55

Список возможных изменений патча 1.5 для Cyberpunk 2077 с 4ch: гараж, барбершопы и две новые банды

На 4ch появилась информация о возможном содержании патча 1.5 для Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru09:44