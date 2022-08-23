РИА НовостиАналитик Жильников заявил о возможном ослаблении рубля из-за новостей о бюджетном правилеВероятность укрепления рубля по отношению к доллару США на торгах в понедельник сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ ) Егор Жильников.ФинмаркетФундаментально сильных факторов к укреплению иностранной валюты нет.ПРАЙМС учетом этого актуальные рамки для рубля на эту неделю — 58-60 за доллар с ориентиром на нижнюю границу.РИА НовостиВпрочем, как отметил Жильников, в сентябре картина может заметно поменяться.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Жильников заявил о возможном ослаблении рубля из-за новостей о бюджетном правилеРИА Новости20:15Аналитик Жильников: рубль толкают вниз спекулянты, на самом деле он должен укреплятьсяПРАЙМ20:03Вероятность укрепления рубля на торгах в понедельник сохраняется - ПСБФинмаркетвчера в 02:15Показать все источникиОценить6Поделиться