Team Empire сыграла вничью с SG e-sports и Team Liquid в третий день ESL One Fall 2021

Результаты матчей третьего игрового дня ESL One Fall 2021 Alliance 0 vs 2 PSG.LGD; Team Liquid 1 vs 1 Team Empire; beastcoast 2 vs 0 SG e-sports; Tundra Esports 0 vs 2 Virtus.pro; Team Liquid 0 vs 2 PSG.LGD; Creepwave 0 vs 2 Team Spirit; Alliance 1 vs 1 beastcoast; SG e-sports 1 vs 1 Team Empire.