Вице-президент Афганистана Салех назвал давление США причиной падения правительства

Давление на Кабул из Вашингтона, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве стали причинами падения администрации Ашрафа Гани, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и призвавший к сопротивлению.