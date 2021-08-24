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Аналитик Жорнист: рублевым и валютным накоплениям россиян угрожает инфляция

Сбережения могут пострадать также, если ФРС ужесточит риторику или появится "черный лебедь", рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.
РИА Новости
Банковские счета в этом случае не являются панацеей, поскольку реальные ставки по депозитам (за вычетом инфляции) пока остаются отрицательными.
ПРАЙМ
Собеседник агентства советует вложить сбережения в облигации, например, короткие ОФЗ с доходностью 6,5% или в паевые фонды.
РИА Новости
Рубль ослабнет по отношению к доллару, если ФРС поднимет ставки, но пока сложно прогнозировать, каким сильно упадет российская валюта и поднимется курс доллара, считает эксперт.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперт Жорнист назвал инфляцию и ужесточение монетарной политики ФРС угрозой накоплениям россиян
В случае ужесточения монетарной политики ФРС или появления "черного лебедя" возникнут определенные риски и у сбережений в российской валюте и, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.
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