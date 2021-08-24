В случае ужесточения монетарной политики ФРС или появления "черного лебедя" возникнут определенные риски и у сбережений в российской валюте и, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.
ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной в России.
Давление на Кабул из Вашингтона, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве стали причинами падения администрации Ашрафа Гани, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и призвавший к сопротивлению.