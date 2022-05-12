«Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — говорится в материалах газеты The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в том, что он сознательно переворачивает положение с ног на голову, говоря, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий Москвы.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.
В случае, если Финляндия войдет в состав НАТО, войска альянса могут оказаться вблизи Санкт-Петербурга, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
В свою очередь эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy заявили, что решение Украины о приостановке прокачки части российского топлива нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ.