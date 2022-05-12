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Аналитик Журавлев заявил о неопределенности на мировом рынке валюты из-за инфляции

Инфляция, геополитическая нестабильность и невнятные действия монетарных властей США усиливают неопределенность на мировом валютном рынке.
Экономика сегодня
Основной фактор, который приводит к волатильности на рынке валют — инфляция.
ПРАЙМ
В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Взгляд.ру
На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности продолжается рост цен на углеводороды и ускорение инфляции.
РИА Новости

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Аналитик Журавлев объяснил неопределенность на мировом валютном рынке усилением инфляции
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