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Аналитик Зайцева: основной угрозой для рубля этой осенью остается ситуация с коронавирусом

Новая волна пандемии остается в числе потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российского рубля.
РИА Новости
В частности, перечислила эксперт, поддержку будет оказывать проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики.
РИА Новости
Как заявила по итогам последнего заседания регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина, с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, для возвращения инфляции к таргету 4% может понадобиться еще не одно повышение ставки.
ПРАЙМ
"В ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5-87,5 рублей за евро", — подытожила собеседница агентства.
РИА Новости

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Аналитик Зайцева: основной угрозой для рубля этой осенью остается ситуация с коронавирусом
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