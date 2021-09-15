Как заявила по итогам последнего заседания регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина, с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, для возвращения инфляции к таргету 4% может понадобиться еще не одно повышение ставки.
Financial Times сообщает, что цены на газ в Великобритании и континентальной Европе достигли максимумов из-за сокращения поставок сырья на европейской рынок, что уже привело к экономическому ущербу, который зимой может усилиться.
Ученые заявили, что в ходе исследования получили разнообразные ответы, включая неверие в то, что люди могут испытывать оргазм во время физических упражнений, утверждение, что он может возникать только от трения, а также облегчение от того, что другие, так же как и они, испытывают такое.