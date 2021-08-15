Прокурор Степанков рассказал, как Горбачев материл членов ГКЧП

Первый президент СССР Михаил Горбачев в разговоре с путчистами, которые в августе 1991 года приехали к нему на дачу в Форос, послал членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в нецензурной форме, рассказал в интервью "Газете.Ru" первый генпрокурор России Валентин Степанков.