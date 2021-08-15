На нефтяном рынке произошло заметное снижение аппетита к риску, что может стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста котировок, рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.
Дополнительным фактором поддержки нефтяным ценам может выступить рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном, что потенциально может привести к перебоям поставок нефти из региона.
Первый президент СССР Михаил Горбачев в разговоре с путчистами, которые в августе 1991 года приехали к нему на дачу в Форос, послал членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в нецензурной форме, рассказал в интервью "Газете.Ru" первый генпрокурор России Валентин Степанков.