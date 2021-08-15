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Аналитик Зайцева рассказала, когда пойдут вверх нефтяные котировки

Сегодня мы поговорим о том, ждать ли возобновления роста цен на нефть или завершения сырьевого суперцикла.
Finam.Ru
На нефтяном рынке произошло заметное снижение аппетита к риску, что может стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста котировок, рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.
ПРАЙМ
Дополнительным фактором поддержки нефтяным ценам может выступить рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном, что потенциально может привести к перебоям поставок нефти из региона.
ПРАЙМ
Уже довольно продолжительное время рынок находится в состоянии бэквордации, когда дальние контракты стоят дешевле ближних, что пока свидетельствует о силе покупателей.
Finam.Ru

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