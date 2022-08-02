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Аналитик Зельцер предупредил россиян о росте доллара в августе до 67 рублей

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал рост курса доллара в августе.
RT на русском
Перечисленные факторы вскоре способны качнуть рубль ниже, а инвалюты выше.
ПРАЙМ
"Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем", — добавил экономист.
ПРАЙМ
В августе доллар может стоить 65-67 рублей.
РИА Новости

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Эксперт: рубль в августе упадет до 65-67 за доллар
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Эксперт Зельцер: рубль теряет поддержку и в августе упадет до 65-67 за доллар
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