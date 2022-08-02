РИА НовостиАналитик Зельцер предупредил россиян о росте доллара в августе до 67 рублейНа фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.РИА Новости"Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем", — добавил экономист.ПРАЙМПеречисленные факторы вскоре способны качнуть рубль ниже, а инвалюты выше.ПРАЙМВ августе доллар может стоить 65-67 рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Зельцер спрогнозировал рост курса доллара в августеRT на русском21:15Эксперт Зельцер: рубль теряет поддержку и в августе упадет до 65-67 за долларПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Зельцер спрогнозировал рост доллара в августе до 67 рублейКомсомольская правда20:40Аналитик Зельцер предупредил россиян о росте доллара в августе до 67 рублейРИА Новости19:18Эксперт: рубль в августе упадет до 65-67 за долларМосковский Комсомолец19:58Аналитик Зельцер спрогнозировал рост доллара до 65-67 рублей в августеLenta.ru19:54Аналитик Зельцер предсказал рост курса доллараРЕН ТВ20:19Показать ещёОценить68Поделиться