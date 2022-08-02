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Аналитик Зельцер предупредил россиян о росте доллара в августе до 67 рублей

На фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
РИА Новости
"Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем", — добавил экономист.
ПРАЙМ
На этом фоне велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю.
РИА Новости
В августе доллар может стоить 65-67 рублей.
РИА Новости

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Аналитик Зельцер предупредил русских о росте бакса в августе до 67 рублей
NVL19:40
Аналитик Зельцер предупредил россиян о росте доллара в августе до 67 рублей
РИА Новости19:18
Эксперт Зельцер: рубль теряет поддержку и в августе упадет до 65-67 за доллар
ПРАЙМ19:02
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