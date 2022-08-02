На фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Соединенные Штаты призывают Россию принять предложение, касающееся обмена заключенными, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, случайно оговорилась, что будет поддерживать президента России Владимира Путина.