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Аналитик Зварич допустил ослабление рубля с началом осени

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал, что с началом осени рубль может ослабеть.
Lenta.ru
С началом осени рубль может существенно ослабеть.
РЕН ТВ
Зварич рассказал, что поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.
ПРАЙМ
До июля несколько месяцев подряд пара доллар/рубль при приближении пика налоговых выплат устанавливала новые многомесячные минимумы.
ПРАЙМ

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Аналитик Зварич допустил ослабление рубля с началом осени
Lenta.ru21:51
Аналитик Зварич считает, что тенденция к ослаблению рубля усилится в сентябре
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