Lenta.ruАналитик Зварич допустил ослабление рубля с началом осениГлавный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал, что с началом осени рубль может ослабеть.Lenta.ruС началом осени рубль может существенно ослабеть.РЕН ТВЗварич рассказал, что поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.ПРАЙМДо июля несколько месяцев подряд пара доллар/рубль при приближении пика налоговых выплат устанавливала новые многомесячные минимумы.ПРАЙМЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаФАНPravda.RuLive24Экономика сегодняR.LifeПетербургский дневникРамблерЯмал-МедиаПодробнее о событииАналитик Зварич допустил ослабление рубля с началом осениLenta.ru21:51Аналитик Зварич считает, что тенденция к ослаблению рубля усилится в сентябреПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Зварич: курс доллара может упасть до 55 рублей к началу осениФАН21:51Аналитик Зварич заявил о возможном падении доллара ниже 55 рублей в начале осениРИА Новости18:15Аналитик Зварич допустил падение доллара в начале осени ниже 55 рублейNews.ru19:12Аналитик Зварич допустил падение доллара ниже 55 рублей в начале осени 2022 годаКомсомольская правда19:00Аналитик Зварич предрек падение доллара до 55 рублейЭкономика сегодня21:29Показать ещёОценить40Поделиться