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Аналитик Зварич допустил ослабление рубля с началом осени

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал, что с началом осени рубль может ослабеть.
Lenta.ru
С началом осени рубль может существенно ослабеть.
РЕН ТВ
Зварич рассказал, что поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.
ПРАЙМ
Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну.
News.ru

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