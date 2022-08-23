Lenta.ruАналитик Зварич допустил ослабление рубля с началом осениГлавный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал, что с началом осени рубль может ослабеть.Lenta.ruС началом осени рубль может существенно ослабеть.РЕН ТВЗварич рассказал, что поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.ПРАЙММожно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну.News.ruЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаАлтапрессРЕН ТВФАНPravda.RuLive24Экономика сегодняR.LifeПетербургский дневникРамблерЯмал-МедиаSIA.ruПодробнее о событииАналитик Зварич допустил падение доллара в начале осени ниже 55 рублейNews.ru19:12Аналитик Зварич считает, что тенденция к ослаблению рубля усилится в сентябреПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Зварич допустил ослабление рубля с началом осениLenta.ru21:51Аналитик Зварич: курс доллара может упасть до 55 рублей к началу осениФАН21:51Аналитик Зварич: Рубль начнёт падать через неделюЦарьград22:58Аналитик Зварич допустил падение доллара ниже 55 рублей в начале осени 2022 годаКомсомольская правда19:00Аналитик Зварич заявил о возможном падении доллара ниже 55 рублей в начале осениРИА Новости18:15Показать ещёОценить79Поделиться