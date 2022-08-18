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Аналитик Зварич объяснил укрепление рубля скупкой национальной валюты экспортерами

Укреплению рубля способствует покупка национальной валюты экспортерами, которые проводят подготовку к налоговым выплатам.
РИА Новости
Также поддержку нацвалюте оказывает резкий переход рынка энергоносителей к восстановлению.
РИА Новости
В текущих обстоятельствах рост предложения иностранной валюты приведет к дальнейшему ослаблению доллара.
РИА Новости
Целью данной динамики могут выступить минимумы второй половины июля, установленные чуть ниже 55 рублей.
ПРАЙМ

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