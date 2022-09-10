РИА НовостиАналитик Зварич прогнозирует возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей к концу годаВ среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.РИА НовостиРоссийская валюта, несмотря на разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро, может пойти на снижение курса национальной валюты.Экономика сегодняВ то же время цены на нефть находятся под давлением.АБНТакже инвесторы ожидают заседание Центробанка, на котором регулятор снизит ключевую ставку.Газета.RuЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruЯмал-МедиаLive24Телеканал 360°Газета.RuРамблерПодробнее о событииАналитик Зварич ожидает возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей к концу годаLenta.ru20:58Аналитик Зварич: в среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валютыПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Зварич: Курс рубля может снизиться из-за «букета факторов»Life.ru20:52Аналитик Зварич: возвращение доллара в диапазон 70–75 рублей возможно к концу годаNews.ru19:49Аналитик Зварич спрогнозировал возвращение доллара в диапазон 70-75 рублейРоссийская газета19:41Аналитик Зварич прогнозирует возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей к концу годаРИА Новости19:12Финансист Зварич: в среднесрочной перспективе ожидается ослабление рубляТелеканал 360°19:53Показать ещёОценить24Поделиться