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Аналитик Зварич прогнозирует возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей к концу года

В среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты, рассказал
 агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
РИА Новости
Российская валюта, несмотря на разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро, может пойти на снижение курса национальной валюты.
Экономика сегодня
В то же время цены на нефть находятся под давлением.
АБН
Также инвесторы ожидают заседание Центробанка, на котором регулятор снизит ключевую ставку.
Газета.Ru

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Аналитик Зварич ожидает возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей к концу года
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Аналитик Зварич: в среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты
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Аналитик Зварич прогнозирует возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей к концу года
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