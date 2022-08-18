Украинский президент подвергся беспрецедентной критике в стране после того, как в интервью американской газете The Washington Post признал, что был предупрежден США о планах России начать специальную военную операцию, однако принял решение скрыть это от граждан, об этом журналистка Лиз Слай (Liz Sly) пишет в новой статье.