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Аналитик Зварич: укреплению рубля способствует скупка национальной валюты экспортерами

Укреплению рубля способствует покупка национальной валюты экспортерами, которые проводят подготовку к налоговым выплатам.
РИА Новости
Также поддержку рублю оказывает резкий переход рынка энергоносителей к восстановлению — к вечеру четверг ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог поднятья выше 96,5 доллара за баррель.
ПРАЙМ
В текущих обстоятельствах рост предложения иностранной валюты приведет к дальнейшему ослаблению доллара.
РИА Новости
Целью данной динамики могут выступить минимумы второй половины июля, установленные чуть ниже 55 рублей.
ПРАЙМ

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