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Аналитик Зварич считает, что рубль ослабнет с началом осени

Зварич рассказал, что поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.
ПРАЙМ
Ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума говорит о появлении некоего ценового равновесия.
РИА Новости
Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну.
News.ru
До июля несколько месяцев подряд пара доллар/рубль при приближении пика налоговых выплат устанавливала новые многомесячные минимумы.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик Зварич: Рубль начнёт падать через неделю
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Аналитик Зварич считает, что рубль ослабнет с началом осени
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