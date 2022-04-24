Главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич рассказал, что причиной сильного укрепления рубля в последнее время является резкий рост предложения долларов и евро на рынке, но в скором времени оно может сократиться.
«Экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая в понедельник пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ», — пояснил эксперт.
Однако уже на следующей неделе ситуация может измениться — поддержка рубля со стороны экспортеров ослабеет, поскольку пик налоговых выплат пройден, а смягчение валютного регулирования продолжается, рассказал эксперт.
Ущерб от преступлений за первый квартал текущего года в России составил 123 млрд руб. Это почти на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении МВД России о состоянии преступности.
Германия увеличит запланированные займы почти на €40 млрд в этом году для того, чтобы смягчить последствия военной операции на Украине и антироссийских санкций для своей экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.