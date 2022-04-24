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Аналитик Зварич спрогнозировал, что рубль прекратит укрепляться уже на следующей неделе

Главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич рассказал, что причиной сильного укрепления рубля в последнее время является резкий рост предложения долларов и евро на рынке, но в скором времени оно может сократиться.
Газета.Ru
«Экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая в понедельник пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ», — пояснил эксперт.
Телеканал 360°
Учитывая слабый спрос на валюту, вызванный снижением импорта из-за разрыва цепочек поставок, повышенное предложение привело к существенному снижению доллара и евро по отношению к рублю.
ПРАЙМ
Однако уже на следующей неделе ситуация может измениться — поддержка рубля со стороны экспортеров ослабеет, поскольку пик налоговых выплат пройден, а смягчение валютного регулирования продолжается, рассказал эксперт.
РИА Новости

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