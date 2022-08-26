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Аналитик Звездин ожидает ослабления рубля осенью

Финансовый аналитик Артем Звездин считает, что осенью может заметно измениться курс рубля.
Экономика сегодня
К осени специалист предрек движение рубля к доллару в диапазон 65-70 к октябрю.
Lenta.ru
Возвращается параллельный импорт, происходит возврат на рынок некоторых компаний, указал Звездин.
Lenta.ru
На ослабление рубля повлияет удешевление нефти на мировом рынке, экспортные ограничения и продажа сырья с крупными скидками азиатским странам, считает эксперт.
ФАН

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Аналитик Звездин допустил ослабление рубля осенью 2022 года
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Аналитик Звездин предрек рублю ослабление до 70 за доллар
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