Ранее Густаво Злаувинен сообщил, что переговоры касательно новой версии договора СНВ-3 или о его продлении займут много времени, поэтому чем раньше представители России и США смогут их начать — тем больше шансов успеть до окончания действия документа в 2026 году.
Илон Маск, основатель SpaceX показал снимок гигантской башни с механизированной «рукой» «Мехазиллы» (Mechazilla), которая предназначена для «ловли» гигантской ракеты-носителя Super Heavy при приземлении, а после установить ее точно на место дозаправки и подготовки к следующему запуску.
Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт высказался об отношениях его бывшей партнёрши Натальи Забияко и теннисистки Дарьи Касаткиной.
«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твёрдо фиксированной ценой на сумму $182 295 333 США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», — сообщили в ведомстве.