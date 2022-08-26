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Аналитик Звездин предсказал укрепление курса доллара к рублю до 70 расчетных единиц осенью

"Осень станет важным временем для нашей валюты, так как будет заложен долгосрочный курс. Курс рубля может ослабеть к доллару до 65-70 расчетных единиц", - заявил Звездин.
Газета.Ru
Возвращается параллельный импорт, происходит возврат на рынок некоторых компаний, указал Звездин.
Lenta.ru
Замедление инфляции также формирует спрос на доллар и евро, прибавил Звездин.
ИА Московский регион
Финансовый аналитик предположил, что Центральный банк Российской Федерации увеличит ключевую ставку.
Московский Комсомолец

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Аналитик Звездин предсказал стабильное укрепление курса доллара к рублю до 70 расчетных единиц осенью
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