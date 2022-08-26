Газета.RuАналитик Звездин предсказал укрепление курса доллара к рублю до 70 расчетных единиц осенью"Осень станет важным временем для нашей валюты, так как будет заложен долгосрочный курс. Курс рубля может ослабеть к доллару до 65-70 расчетных единиц", - заявил Звездин.Газета.RuВозвращается параллельный импорт, происходит возврат на рынок некоторых компаний, указал Звездин.Lenta.ruЗамедление инфляции также формирует спрос на доллар и евро, прибавил Звездин.ИА Московский регионФинансовый аналитик предположил, что Центральный банк Российской Федерации увеличит ключевую ставку.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuR.LifeПодробнее о событииАналитик Звездин предсказал стабильное укрепление курса доллара к рублю до 70 расчетных единиц осеньюВ Татарстане08:04Аналитик Звездин предрек рублю ослабление до 70 за долларLenta.ru06:24Самое цитируемоеАналитик Звездин предрек рублю ослабление до 70 за долларR.Life07:57Аналитик Звездин назвал возможный курс рубля осеньюМосковский Комсомолец06:39Аналитик Звездин предсказал укрепление курса доллара к рублю до 70 расчетных единиц осеньюГазета.Ru07:28Россиянам рассказали, что будет с рублем осеньюИА Московский регион07:10Аналитик Звездин: Осенью доллар подорожает до 70 рублей из-за поставок дешёвой нефти в АзиюRuNews24.ru07:45Показать ещёОценить66Поделиться