Рубль в последнее время демонстрирует слабость к доллару, но к осени его позиции могут измениться. Отечественная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

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С чего всё началось Экономист рассказал, что будет с рублем уже осенью Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов. ПРАЙМ 20:03