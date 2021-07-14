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Экономика

Аналитик дал прогноз, что будет с рублем уже осенью

Рубль в последнее время демонстрирует слабость к доллару, но к осени его позиции могут измениться. Отечественная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.В источнике

С чего всё началось

Экономист рассказал, что будет с рублем уже осенью

Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.
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Аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару, который установится к осени

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Экономист рассказал, что будет с рублем уже осенью

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Эксперт ожидает осеннее снижение курса доллара до 70 рублей

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Экономист спрогнозировал укрепление рубля к осени

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URA.Ru20:18

Аналитик дал прогноз, что будет с рублем уже осенью

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Аналитик спрогнозировал курс рубля к осени

Национальная служба новостей22:06
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РБК17:54

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ТАССвчера в 12:12