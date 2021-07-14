Рубль в последнее время демонстрирует слабость к доллару, но к осени его позиции могут измениться. Отечественная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

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С чего всё началось Валюта, курс рубля, валютные вложения, сколько будет стоить доллар осенью Несмотря на текущий рост доллара к рублю, к осени ситуация может измениться, и национальная валюта укрепится до 70 рублей за доллар. Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост. ПРАЙМ 20:03