Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Аналитик дал прогноз, что будет с рублем уже осенью

Рубль в последнее время демонстрирует слабость к доллару, но к осени его позиции могут измениться. Отечественная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.В источнике

С чего всё началось

Валюта, курс рубля, валютные вложения, сколько будет стоить доллар осенью

Несмотря на текущий рост доллара к рублю, к осени ситуация может измениться, и национальная валюта укрепится до 70 рублей за доллар. Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.
ПРАЙМ20:03

Подробнее о событии

Аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару, который установится к осени

Life.ru22:09

Аналитик спрогнозировал курс рубля к осени

Национальная служба новостей22:06

Эксперт ожидает осеннее снижение курса доллара до 70 рублей

РЕН ТВ21:00

Экономист спрогнозировал укрепление рубля к осени

ФАН20:59

Экономисты: что будет с курсом рубля осенью и в конце года

URA.Ru20:18

Аналитик дал прогноз, что будет с рублем уже осенью

РИА Новости20:15

Валюта, курс рубля, валютные вложения, сколько будет стоить доллар осенью

ПРАЙМ20:03
Интересное

Более 300 тыс. российских туристов прибыли в Анталью за две недели после открытия рейсов

15 апреля оперштаб по борьбе с завозом коронавируса при правительстве РФ запретил выполнение чартерных программ и практически всех регулярных рейсов в Турцию в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Интерфаксвчера в 07:15

Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором Управления по борьбе с наркотиками США

Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным информатором американского Управления по борьбе с наркотиками DEA, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:27