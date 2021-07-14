Аналитик дал прогноз, что будет с рублем уже осенью
Рубль в последнее время демонстрирует слабость к доллару, но к осени его позиции могут измениться. Отечественная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.В источнике
С чего всё началось
Валюта, курс рубля, валютные вложения, сколько будет стоить доллар осенью
Несмотря на текущий рост доллара к рублю, к осени ситуация может измениться, и национальная валюта укрепится до 70 рублей за доллар. Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.
ПРАЙМ20:03