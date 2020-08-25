Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

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Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз он дал в беседе с URA.RU.