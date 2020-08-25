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Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз он дал в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

До конца года курс доллара сохранится на уровне 75-77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал финансовый аналитик Виталий Калугин.
URA.Ru02:10
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Экономист спрогнозировал курс доллара на осень

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Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

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Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара на осень 2020 года

Народные новости06:40

В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.
В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального
Ведомости13:27
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В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Daily04:33
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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русском12:26
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Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед", защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
РИА Новости12:34
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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