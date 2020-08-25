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Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз он дал в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

До конца года курс доллара сохранится на уровне 75-77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал финансовый аналитик Виталий Калугин.
URA.Ruвчера в 02:10
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iReactor

Эксперт не увидел причин для роста стоимости доллара осенью

iReactorвчера в 10:59
Телеканал 360°

Экономист спрогнозировал курс доллара на осень

Телеканал 360°вчера в 06:44
URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

URA.Ruвчера в 02:10
Народные новости

Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара на осень 2020 года

Народные новостивчера в 06:40
Национальная служба новостей

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью

Национальная служба новостейвчера в 02:47
RT на русском

Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

RT на русскомвчера в 06:41
Экономика сегодня

Эксперт оценил вероятность ослабления рубля осенью

Экономика сегодня24 августа в 09:39

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Известиявчера в 14:11
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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«Больше, лучше и безумнее»: критики в восторге от 2 сезона «Пацанов»

Уайлдинг подчеркнул, что благодаря динамике новых персонажей и злободневности сюжета, который служит идеальной аналогией для эпохи Трампа в Америке, второй сезон стал «больше, лучше и безумнее» и окончательно доказал, что «Пацаны» – один из лучших сериалов современности.
Popcornnews.ruвчера в 02:53
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Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
1

В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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Ученый рассказал, меняется ли климат на других планетах

Некоторые энтузиасты, утверждают, что глобальное потепление на Земле – естественного происхождения, говорят, вот посмотрите, на Марсе тоже климат меняется – теплеет, и значит, у нас тут теплеет, это всё естественно, климат изменяется на всех планетах сразу.
Портал Поисквчера в 03:41

2 миллиона лет назад в Европе жили носороги и жирафы

К сожалению, многие записи о ранних раскопках были потеряны, поэтому с 2012 года международная команда исследователей из Румынии, Соединенных Штатов, Швеции и Франции решила возобновить работы в этом регионе.
Популярная механикавчера в 09:19

КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.
RT на русскомвчера в 12:29
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
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ЦБ выявил случаи передачи долгов коллекторам без согласия заемщиков

«По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, несмотря на то что такое право предоставлено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ», - говорится в сообщении ЦБ.
Rambler News Service24 августа в 09:56
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