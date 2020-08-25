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Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз он дал в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов спрогнозировал возможную девальвацию рубля осенью. По его мнению, курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.
URA.Ru02:10
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Телеканал 360°

Экономист спрогнозировал курс доллара на осень

Телеканал 360°06:44
RT на русском

Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

RT на русском06:41
Pravda.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля осенью

Pravda.Ruвчера в 07:38
Национальная служба новостей

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью

Национальная служба новостей02:47
URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

URA.Ru02:10
Экономика сегодня

Эксперт оценил вероятность ослабления рубля осенью

Экономика сегоднявчера в 09:39
Народные новости

Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара осенью 2020 года

Народные новости06:40

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
2,4K

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
2K

Замгоссекретаря США Биган обсудил с Лавровым Белоруссию и Навального

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию с протестами в Белоруссии, а также инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает посольство США в России.
Коммерсантъ08:58

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.
RT на русскомвчера в 13:01
1,4K

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,6K

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Кремль оценил желание белорусской оппозиции сотрудничать с Россией

Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с Россией, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил 25 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия07:09
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Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM News02:13
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Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
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