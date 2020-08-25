Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года
Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз он дал в беседе с URA.RU.В источнике
С чего всё началось
На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста
Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов спрогнозировал возможную девальвацию рубля осенью. По его мнению, курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.
URA.Ru02:10
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