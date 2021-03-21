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РИА Новости

Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В источнике
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С чего всё началось

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.
ПРАЙМ19:02

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Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

РИА Новости19:10

Экономист Русецкий дал советы начинающим инвесторам

ФАН21:34

Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Lenta.ru21:27

Россиянам рассказали, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Life.ru21:13

Аналитик рассказал, как эффективно вложить пять тысяч рублей

News.ru19:23

Финансист рассказал, как в России выгодно вложить 5 тысяч рублей

РЕН ТВ22:39

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

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