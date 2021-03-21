Еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в вакцине «Спутник V»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.