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РИА Новости

Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В источнике
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С чего всё началось

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Финансист рассказал, как в России выгодно вложить 5 тысяч рублей

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Экономист Русецкий дал советы начинающим инвесторам

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Аналитик рассказал, как эффективно вложить пять тысяч рублей

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Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

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Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

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РИА Новостивчера в 16:59