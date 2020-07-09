Энергетика

RT на русскомRT на русскомАналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году

В свою очередь Тревор Вудс хедж-фонда Northern Trace Capital отмечает, что «давление недофинансирования будет очень серьёзным», по его словам, «некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу». «Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.
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Аналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году

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Нефти предсказали рост до 150 долларов за баррель

Lenta.ru16:52

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ТАСС16:54

Аналитик предсказал рост цены барреля нефти до 150 долларов

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Взгляд.ру15:20

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На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
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