Энергетика
RT на русскомАналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году
В свою очередь Тревор Вудс хедж-фонда Northern Trace Capital отмечает, что «давление недофинансирования будет очень серьёзным», по его словам, «некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу». «Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.
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Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
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АСТВ 17:32
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Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Происшествия
Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
РИА Новости 02:54
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
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Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Общество
Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений
На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец 08:25
Футбол
Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей в последних матчах «красно-белых».
Metaratings 13:50
Киберспорт
Новая система защиты от мошенников в CS: GO добавила проблем игрокам
Вашингтон, 9 июля 2020, 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам.
REGNUM 12:13
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн сообщил, что продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет на всеобщее обозрение осенью этого года — 24 ноября.
CT news 11:40
Игры
Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source
Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12
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«Россия — не наш друг»: в Пентагоне заявили о связи РФ с талибами
Будучи «вовлечённой» в ситуацию в Афганистане, Россия действует в этой стране через контакты с экстремистской группировкой «Сеть Хаккани» и связанным с ней радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
News.ru 18:45
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Кино
Студия Universal перенесла новую часть «Хэллоуина» на 2021 год
В написании сценария к фильму о загадочном маньяке с протезом в виде крюка участвовал Джордан Пил — режиссер знаменитых хорроров «Прочь» и «Мы».
Слово и Дело 02:16
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионат Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Футбол
УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
РИА Новости 14:30
Игры
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
CyberSport.ru вчера в 12:40
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Адвокаты Пелагеи подали встречный иск к Ивану Телегину
В Никулинском суде Москвы адвокаты Пелагеи выдвинули встречный иск.
Суть событий 07:14
Армия и оружие
Минобороны КНР назвало цель военных учений в Южно-Китайском море
Пекин, 9 июля 2020, 19:22 — REGNUM Целью прошедших военных учений ВМС Китая в Южно-Китайском море являлось повышение их боеспособности, а не противодействие какой-то определенной стране, сообщило 9 июля министерство обороны КНР в официальном заявлении.
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Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota представила на рынке Таиланда новый кроссовер Corolla Cross.
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