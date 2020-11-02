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Российский финансовый эксперт Михаил Зельцер рассказал журналистам, что на данный момент вкладывать денежные средства в евро гораздо выгоднее, чем в доллар.

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