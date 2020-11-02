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VSE42.RU
VSE42.RU

Аналитик из РФ заявил о выгодности вклада в евро

Российский финансовый эксперт Михаил Зельцер рассказал журналистам, что на данный момент вкладывать денежные средства в евро гораздо выгоднее, чем в доллар.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
РИА Новости23:14
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Экономика сегодня

Евро поднялся выше 94 рублей

Экономика сегодня03:35
ФедералПресс

Названы преимущества вложения денег в евро

ФедералПресс00:01
ФАН

Специалист по фондовому рынку назвал самую перспективную валюту

ФАН00:51
News.ru

Аналитик объяснил, почему выгодно вкладываться в евро

News.ru00:42
Lenta.ru

Аналитик объяснил выгоду вклада в евро

Lenta.ru00:08
Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, в какой валюте выгоднее хранить деньги

Московский Комсомолец01:41
ПРАЙМ

Эксперт объяснил, какая валюта выгоднее

ПРАЙМ23:07

Рогозин: программы создания сверхтяжелой ракеты и группировки «Сфера» примут до конца года

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что программы создания сверхтяжелой ракеты и спутниковой группировки "Сфера" будут приняты до конца года после прошедшего в понедельник совещания по ракетно-космической промышленности у президента РФ Владимира Путина.
ТАСС10:08

СК возбудил дело после незаконного удержания прихожан в Свято-Никольском храме под Иваново

Следователи возбудили уголовное дело после незаконного лишения свободы прихожан в Свято-Никольском храме села Чихачево Ивановской области, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
ТАСС10:50

ТАСС: у экс-министра здравоохранения Ростовской области дома прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ05:21

Кандидаты в президенты США накануне выборов проводят последние встречи с избирателями

Джо Байден тоже последние три дня проводит предвыборные митинги, в субботу он агитировал вместе с 44-м президентом США Бараком Обамой в Мичигане, а сегодня посетит Пенсильванию.
Эхо Москвы10:16

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал два процента голосов, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,5%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - чуть более одного процента голосов.
Интерфакс17:32

Баку опроверг информацию об улучшении армянских позиций в Карабахе

Распространённая сегодня Министерством обороны Армении информация об улучшении армянских позиций на некоторых участках в ходе ожесточённых боёв на различных направлениях фронта и об «уничтожении» группы азербайджанских военных является полностью ложной, — говорится в сообщении ведомства.
News.ru09:13

Социальный портрет больного коронавирусом пациента составили в ивановском депздраве

Традиционно в понедельник на брифинге по ситуации с распространением по Ивановскому региону коронавируса начмед Артур Фокин озвучил, как за неделю изменился социальный портрет ковид-положительного пациента, попавшего в ковид-госпиталь.
Ивановские новости07:25