Аналитик из РФ заявил о выгодности вклада в евро
Российский финансовый эксперт Михаил Зельцер рассказал журналистам, что на данный момент вкладывать денежные средства в евро гораздо выгоднее, чем в доллар.В источнике
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Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
РИА Новости23:14
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