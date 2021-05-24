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Экономика

Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей

В последние годы приток средств розничных инвесторов усилился. Только в прошлом году активы физлиц в прошлом году выросли на два триллиона рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Финансист назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей

Последние несколько лет российский фондовый рынок переживает настоящий ренессанс с точки зрения притока средств розничных инвесторов, причём как состоятельных, так и начинающих с небольшой суммы – например, 100 тыс. рублей.
ПРАЙМ19:02

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Стал известен лучший способ вложить сто тысяч рублей

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Россиянам назвали лучший вариант вложения 100 тысяч рублей

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Финансист Русецкий дал советы по выгодному вложению небольшой суммы денег

Экономика сегодня20:07

Финансист назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей

Lenta.ru00:56

Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей

РИА Новости19:15

Финансист назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей

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Сорокин стал первым вратарем в истории «Айлендерс» с 3 победами в первых матчах плей-офф

«Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграли в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 48 бросков и был признан второй звездой встречи.
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