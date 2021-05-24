В последние годы приток средств розничных инвесторов усилился. Только в прошлом году активы физлиц в прошлом году выросли на два триллиона рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

С чего всё началось Финансист назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей Последние несколько лет российский фондовый рынок переживает настоящий ренессанс с точки зрения притока средств розничных инвесторов, причём как состоятельных, так и начинающих с небольшой суммы – например, 100 тыс. рублей. ПРАЙМ 19:02