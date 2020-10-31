Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
Сильным фактором неопределенности для доллара являются и президентские выборы в США 3 ноября. По мнению большинства аналитиков, возможная победа демократа Джо Байдена может ударить по американской валюте.В источнике
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Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать российский рубль, также инвесторам стоит обратить внимание на евро и китайский юань, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
РИА Новости00:03
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