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РИА Новости

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре

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Комсомольская правда
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Аргументы и Факты
Сильным фактором неопределенности для доллара являются и президентские выборы в США 3 ноября. По мнению большинства аналитиков, возможная победа демократа Джо Байдена может ударить по американской валюте.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре

Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать российский рубль, также инвесторам стоит обратить внимание на евро и китайский юань, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
РИА Новости00:03
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Комсомольская правда

Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений в ноябре

Комсомольская правда02:42
РИА Новости

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре

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Аргументы и Факты

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре

Аргументы и Факты01:32
News.ru

Аналитик посоветовал, куда лучше вложить сбережения в ноябре

News.ru01:29
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Названа лучшая валюта для хранения сбережений в ноябре

Известия00:56
Вечерняя Москва

Аналитик назвал перспективную валюту для сбережений в ноябре

Вечерняя Москва00:48
Pravda.Ru

Названа лучшая валюта для хранения сбережений в ноябре

Pravda.Ru02:00

Гидрометцентр пообещал теплую зиму в России

Вильфанд уточнил, что в декабре практически по всей стране температура будет около и выше нормы, особенно высокая температура ожидается на севере европейской территории России, а также в северной части Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.
Известия20:33

Грузия блокировала участие депутатов Украины в наблюдении за выборами

Тбилиси отменил разрешение на прилет около 30 народных депутатов Украины из трех фракций, которые должны были стать наблюдателями в ходе голосования на парламентских выборах в Грузии 31 октября, сообщила украинский нардеп из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Интерфаксвчера в 05:32

Жизнь после смерти: будет лит существовать Солнечная система после того, как погаснет Солнце

Чтобы постоянно поддерживать температуру своих термоядерных реакций, Солнцу приходится постоянно повышать ее, что приводит к увеличению температуры ядра.
Экология Регионов29 октября в 02:23

Японские и американские бизнесмены выступили за свободную торговлю

Призыв к правительствам Японии и Соединенных Штатов продвигать политику, направленную на укрепление свободной и основанной на правилах торговой системы во всем мире выразили бизнес-лидеры этих стран 28 октября, сообщает Kyodo News.
ИА Красная Весна28 октября в 15:05

Пашинян нащупал дно армянской экономики

Изыскивать деньги на войну в условиях проседающей экономики — проблема, которую обычно решают двумя способами — дополнительной печатью наличности и внешним заимствованием.
News.ru29 октября в 11:57

«Ахмат» — «Краснодар». Прогноз: провал с «Челси» аукнется Мусаеву и Бергу в Грозном

Прогноз и ставки на матч 13-го тура РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 31 октября 2020 года «Ахмат» Андрея Талалаева сумел набрать неплохую форму после небольшого кризиса, вернулась прежняя результативность.
Чемпионатвчера в 12:45

Евгений Устюгов впервые прокомментировал решение CAS лишить его золотых медалей ОИ

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
Чемпионат29 октября в 09:15

Луис Суарес не сыграет в Примере в преддверии матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов

В испанских СМИ предполагает, что тренерский штаб мадридцев решил дать 33-летнему форварду дополнительные дни отдыха перед матчем с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов 3 ноября.
Матч ТВ19:16

Продюсеры картины "Чума!": снять хит с маленьким бюджетом — это вызов

Что ждет героев в новом сезоне и как проект изменил индустрию сериалов в России, РИА Новости рассказывают продюсеры картины — генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки и генеральный продюсер онлайн-кинотеатра IVI Давид Кочаров.
РИА Новости29 октября в 07:06