Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
Бывает, что брешь в ваших финансах пробивают личные проблемы. На случай непредвиденных расходов или потери дохода ряд финансовых активов следует держать в легком доступе, чтобы ими было легко воспользоваться.В источнике
С чего всё началось
Аналитик назвал главные угрозы вашей финансовой безопасности
В течение нескольких лет копится напряжение, а затем рынки начинают снижаться под воздействием "черного лебедя" — события со значительными последствиями, которое крайне сложно спрогнозировать, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.
ПРАЙМ19:02