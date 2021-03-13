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РИА Новости
РИА Новости

Аналитик назвал основные риски для ваших финансов

Бывает, что брешь в ваших финансах пробивают личные проблемы. На случай непредвиденных расходов или потери дохода ряд финансовых активов следует держать в легком доступе, чтобы ими было легко воспользоваться.В источнике
РИА Новости
Экономика сегодня
Вечерняя Москва
ПРАЙМ
Pravda.Ru
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Политическая Экспертиза
С чего всё началось

Аналитик назвал главные угрозы вашей финансовой безопасности

В течение нескольких лет копится напряжение, а затем рынки начинают снижаться под воздействием "черного лебедя" — события со значительными последствиями, которое крайне сложно спрогнозировать, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Экономист Бадьянов рассказал об основных рисках финансовой безопасности

Политика Сегодня20:59

Аналитик объяснил, как обезопаситься от финансовых рисков

Вечерняя Москва23:57

Аналитик объяснил, как пережить финансовый кризис

РЕН ТВ22:53

Экономист Бадьянов дал советы по ведению бюджета в кризис

ФАН21:46

Экономист рассказал, как пережить финансовый кризис

News.ru02:34

Аналитик назвал основные риски для ваших финансов

РИА Новости19:13

Аналитик назвал главные угрозы вашей финансовой безопасности

ПРАЙМ19:02
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Защитник ЦСКА бразилец Марио Фернандес получил травму и покинул поле в матче с «Арсеналом»

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес уже в первом тайме прошедшего матча с тульским "Арсеналом" был вынужден покинуть футбольное поле из-за полученного им во время игры повреждения.
SM Newsвчера в 11:16

Елизавета II собирается лично связаться с принцем Гарри и Меган Маркл

После скандального интервью пары королева запретила персоналу дворца давать какие-либо комментарии СМИ Королева Великобритании Елизавета II намерена позвонить в ближайшее время внуку — принцу Гарри — и его супруге Меган Маркл, чтобы обсудить недавнее интервью пары, в котором были озвучены обвинения в адрес Букингемского дворца.
WomanHit.ru11 марта в 08:56